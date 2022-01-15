План Путина и Лукашенко за час. Президент Белоруссии рассказал, как подготовили первую отправку миротворцев в Казахстан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, в субботу рассказал о подробностях подготовки операции ОДКБ. Его слова привел Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что вся операция, вплоть до деталей, была разработана им и президентом РФ Владимиром Путиным в течение одного часа. После этого министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин «детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов». И уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан.

«Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что переброска контингента стран — союзниц ОДКБ в кратчайшие сроки помогла предотвратить разрушение государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в Казахстане.

Напомним, акции протеста начались в городах Жанаозен и Актау в Казахстане в первых числах января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились и на другие города, в том числе на бывшую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату, и переросли в беспорядки и погромы. Боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, занимались грабежом и мародерством.

В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь в ОДКБ, назвав происходящее в стране террористической атакой. Всего в Казахстан было переброшено около двух тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, а также порядка 250 единиц техники. Вчера военные вернулись домой.