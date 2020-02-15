План примирения России и Украины пропал с сайта Мюнхенской конференции

На сайте конференции в Мюнхене больше не отображается план урегулирования конфликта на Украине. Вдобавок исчезло сообщение, в котором говорилось, что документ разработан и одобрен при непосредственном участии экспертов по международной безопасности.

Об этом сообщило издание Obozrevatel.

Документ опубликовали на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля. Участниками были согласованы 12 шагов, которые должны способствовать усилению безопасности на территории Украины и евроатлантическом регионе. После публикации разразился международный скандал. Украинская сторона посчитала, что текст документа не отображает официальной позиции страны.

Ранее Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Главы двух стран обсудили будущий обмен удерживаемыми лицами.