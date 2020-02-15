    15 февраля 2020, 00:25

    План примирения России и Украины пропал с сайта Мюнхенской конференции

    Арина Гудилова

    На сайте конференции в Мюнхене больше не отображается план урегулирования конфликта на Украине. Вдобавок исчезло сообщение, в котором говорилось, что документ разработан и одобрен при непосредственном участии экспертов по международной безопасности.
    План примирения России и Украины пропал с сайта Мюнхенской конференции

    Об этом сообщило издание Obozrevatel.

    Документ опубликовали на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля. Участниками были согласованы 12 шагов, которые должны способствовать усилению безопасности на территории Украины и евроатлантическом регионе. После публикации разразился международный скандал. Украинская сторона посчитала, что текст документа не отображает официальной позиции страны.

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