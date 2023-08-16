Мир 16 августа 2023, 09:23 План по урегулированию конфликта на Украине предложили назвать «Миром без Зеленского» Госсовет Крыма: план по Украине должны назвать «Миром без Зеленского» РИА «Новости»

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Одним из названий вероятного плана по ситуации на Украине может стать «Мир без Зеленского». Об этом РИА «Новости» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.) заигрался в реалити-шоу „Слуга народа“», — заявил Константинов.

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По словам председателя, украинский лидер перестал отдавать себе отчет в том, что его «игра» обернулась трагедией миллионов граждан и катастрофой для всего государства. Константинов указал, что киевский режим не принимает никаких самостоятельных решений.

По его мнению, Зеленскому придется объясниться перед мирными жителями, почему он не выполнил Минские соглашения, когда еще был шанс сохранить Украину.

«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — „Мир без Зеленского“. Но это точно будет не „Мир Зеленского“», — резюмировал Константинов.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал главу Украины «жабой, прыгнувшей из грязи в президентское кресло». Он указал, что успехи ВС РФ показали, что Владимир Зеленский не подготовился к роли главы государства и не смог ничего противопоставить.