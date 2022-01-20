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    20 января 2022, 11:37

    План по сокращению выбросов навредит экономике домохозяйств, заявил депутат ЕП Гидо Райль

    Полина Гребенщикова

    Депутат Европарламента от Германии Гидо Райль выразил обеспокоенность возможными последствиями плана Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году (Fit for 55). Об этом написал RT.

    Райль направил обращение в Еврокомиссию, в котором указал на то, что реализация плана может негативно отразиться на экономике европейских домохозяйств.

    «Европейская конфедерация профсоюзов предупреждает о повышении уровня энергетической бедности вследствие реализации мер в рамках программы Fit for 55. Ее беспокоит перспектива погружения в энергетическую бедность 50 миллионов домохозяйств», — говорится в обращении.

    Депутат поинтересовался, как Еврокомиссия оценивает возможные последствия реализации программы.