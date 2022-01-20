План по сокращению выбросов навредит экономике домохозяйств, заявил депутат ЕП Гидо Райль

Депутат Европарламента от Германии Гидо Райль выразил обеспокоенность возможными последствиями плана Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году (Fit for 55). Об этом написал RT.

Райль направил обращение в Еврокомиссию, в котором указал на то, что реализация плана может негативно отразиться на экономике европейских домохозяйств.

«Европейская конфедерация профсоюзов предупреждает о повышении уровня энергетической бедности вследствие реализации мер в рамках программы Fit for 55. Ее беспокоит перспектива погружения в энергетическую бедность 50 миллионов домохозяйств», — говорится в обращении.

Депутат поинтересовался, как Еврокомиссия оценивает возможные последствия реализации программы.