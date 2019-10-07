  • План по «сдерживанию» России в Черном море представили в США

    07 октября 2019, 10:13

    Александра Ломейко

    Модернизированный Черноморский флот России беспокоит Соединенные Штаты. Специалисты отмечают, что страна нарастила силы в Южном военном округе. Тенденция, по мнению аналитиков, требует сдерживания.

    Доклад на соответствующую тему представил американский правительственный центр RAND Corporation. Документ опубликован на сайте организации и посвящен стратегии сдерживания РФ на территории Черноморского региона.

    «Растущее российское влияние» можно предотвратить, уверены эксперты, если развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

    «Постоянное содействие Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны также способствует региональному сдерживанию», — заявили в правительственном аналитическом центре.

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    Оказать положительное влияние на ситуацию может и расширение географии учений НАТО.

    Активность альянса у российских границ, которая в последние годы стала особенно заметна, в НАТО называют именно «сдерживанием российской агрессии». Весной 2019 года страны-участницы Североатлантического альянса договорились о поддержке Украины и Грузии в Черном море.