План Пайна: военный предложил план по урегулированию ситуации на Украине
Автор Nаtiоnаl Intеrеst предложил план по урегулированию ситуации на Украине
Автор издания National Interest, бывший военный Дэвид Пайн, предложил свой план по урегулированию ситуации на Украине. Он состоит из 15 «наиболее реалистичных для Украины» пунктов и предполагает, в том числе, нейтральный статус государства и признание Крыма за Россией.
Эксперт предлагает Украине внести поправкив конституцию, провозглашающие ее нейтральным государством, чьи независимость и суверенитет должны были бы при этом гарантировать постоянные члены Совбеза ООН. Также Пайн предлагает Киеву признать присоединение Крыма к России и отказаться от намерений вернуть себе полуостров.
Кроме того, по мысли американского эксперта, в сентябре в Донбассе под наблюдением ООН или иных международных структур следует провести референдумы о независимости. Украина должна отказаться от связей с НАТО, включая тренировки, поставки оружия и запрет на размещение сил альянса на своей территории. Россия, по логике Пайна, в ответ поддержит намерение Украины вступить в ЕС.
В числе прочих условий для урегулирование ситуации: уничтожение Киевом своих ударных систем и сокращение группировки войск, отказ от репараций, восстановление дипотношений с Москвой.
Москва, в свою очередь, согласно плану, восстановит отношения со странами НАТО, с нее должны быть сняты все экономические санкции, конфискованное имущество возвращено, а торговые отношения налажены.
В плане Пайна есть условия и для США и НАТО. Они должны, в частности, гарантировать нерасширение альянса на восток за счет отказа от приема Финляндии. Россия при этом не должна преятствовать вступлению в блок Швеции и любой другой страны Европы, не имеющей общих границ с РФ.
России и НАТО следует начать переговоры о включении Москвы в архитектуру безопасности Европы, продлении ДРСМД и дополнениях к ДОВСЕ.
Ранее сообшщалось, что лидеры Германии, Франции и Италии посетили Украину и провели в Киеве встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Основной темой стала ситуация на Украине. Как написала немецкая газета Die Welt, европейские лидеры, предположительно, могли убеждать Зеленского начать переговоры с российским руководством.