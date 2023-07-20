20 июля 2023, 22:50
План ослабления России раскрыли в США
Полковник Макгрегор: Запад пытается ослабить Россию для завладения ее ресурсами
Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы воспользоваться ее ресурсами. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Эксперт предположил, что план по уничтожению идентичности народов давно уже запущен в Евросоюзе. Сейчас его намереваются реализовать и в России.
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«[Президент России Владимир] Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — сказал американский военный.
Макгрегор напомнил, что подчинение крупнейшего государства на планете сулит большие выгоды глобальным элитам. И колонизация государства позволила бы получить интервентам доступ к нефти, газу и продовольствию.
Ранее обозреватель Чэнь Фэн написал, что Украине настанет конец, если западные страны прекратят ее военную и финансовую поддержку. Фэн отметил, что Украина попала в тупик и если НАТО прекратит помощь, то «этой стране конец».
США
Россия
Владимир Путин
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