Мир 20 июля 2023, 22:50 План ослабления России раскрыли в США Полковник Макгрегор: Запад пытается ослабить Россию для завладения ее ресурсами РИА «Новости»

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Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы воспользоваться ее ресурсами. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Эксперт предположил, что план по уничтожению идентичности народов давно уже запущен в Евросоюзе. Сейчас его намереваются реализовать и в России.

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«[Президент России Владимир] Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — сказал американский военный.

Макгрегор напомнил, что подчинение крупнейшего государства на планете сулит большие выгоды глобальным элитам. И колонизация государства позволила бы получить интервентам доступ к нефти, газу и продовольствию.

Ранее обозреватель Чэнь Фэн написал, что Украине настанет конец, если западные страны прекратят ее военную и финансовую поддержку. Фэн отметил, что Украина попала в тупик и если НАТО прекратит помощь, то «этой стране конец».