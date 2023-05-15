Мир 15 мая 2023, 05:16 План охраны Куршской косы для ЮНЕСКО подготовят в Литве без России BNS: в Литве заявили о разработке плана охраны Куршской косы для ЮНЕСКО без России РИА «Новости»

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Литва собирается разрабатывать план охраны заповедной территории Куршской косы без участия России. Об этом сказано в материале агентства BNS. Журналисты сослались на директора литовского национального парка «Куршская коса» Аушры Фесер.

Решение об этом, по его словам, принял не парк, а ЮНЕСКО. Это произошло из-за ситуации на Украине. После начала спецоперации сотрудничество с Россией прервали. При этом российской стороне также принадлежит часть территории косы.

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План должен зафиксировать состояние заповедной зоны. Кроме того, в нем должен быть перечень мероприятий по снижению угроз экосистеме и памятным объектам.

Протяженность Куршской косы 98 километров. Большая часть этого отрезка находится в Литве. В 2000 году по совместной заявке с Россией заповедную территорию внесли в перечень объектов Всемирного наследия.

Постоянное представительство России при ООН ранее предложило генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле посетить Киево-Печерскую лавру и оценить действия украинских властей в отношении монахов канонической УПЦ. В постпредстве ожидали, что Азуле потребует от Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств.