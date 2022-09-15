«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании | 360°

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«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании

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15 сентября 2022, 10:31

«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании

Экономист Рикардс: США и ЕС допускают ошибку, пытаясь давить на РФ через страховщиков

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США и Евросоюз вот-вот совершат новую ошибку в отношении России, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в материале для The Daily Reckoning. По словам эксперта, кажется, что санкционная политика уже не может стать еще более глупой, однако практика показывает, что такое возможно.

Рикардс обратил внимание на то, что Штаты и ЕС собрались давить на Россию при помощи страховых компаний. Планируется, что Lloyd’s of London и другие участники этого рынка не станут страховать танкеры, которые экспортируют российскую нефть, если цена на топливо не будет ограничена, как этого требует Запад.

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«Этот план обречен на провал», — констатировал эксперт.

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Он выразил уверенность, что Россия сможет быстро найти замену западным страховщикам. Помимо этого, он напомнил, что стоимость нефти определяются на мировом рынке, а не в отдельном регионе, поэтому Россия проживет и без европейских клиентов, потому ориентирует свои поставки в Индию, Китай и другие страны. Обозреватель указал на то, что в России уже сообщили о том, что страны, которые будут участвовать в схеме ограничения цен, нефть экспортироваться не будет.

План ввести лимит на российскую нефть министры финансов стран G7 подтвердили на саммите 2 сентября и призвали поддержать эту идею все страны. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, цель ЕК реализовать этот план до 5 декабря для сырой нефти, а до 5 февраля 2023 года — для российских нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ не будет поставлять свои энергоресурсы за границу, если это будет идти вразрез с интересами страны. Он также счел «завиральными» предложения установить потолок цен на российскую нефть. По его словам, западные страны наступают на те же самые грабли, что и с газом, сообщал РБК.

«Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — подчеркнул он.

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