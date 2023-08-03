Мир 03 августа 2023, 06:32 План НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе раскрыл посол Китая Посол КНР Чжан Ханьхуэй: запутав Европу, НАТО разрушит мир и спокойствие в АТР РИА «Новости»

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Североатлантический альянс занялся расшатыванием ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организовав там военные учения, НАТО попытался разрушить в нем мир спокойствие, заявил ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что делает НАТО, вовсе не способствует делу дружбы человечества и мира», — сказал он.

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Дипломат обвинил НАТО в нарушении Устава ООН. По его словам, ситуация в АТР сбалансированная, но несмотря на это, альянс устроил там военные учения и развернул операцию по обеспечению свободы судоходства. Чжан Ханьхуэй предупредил, что это привело к нагнетанию обстановки и конфронтации.

Расширение НАТО на восток, по его мнению, в перспективе спровоцирует новую холодную войну. Посол возложил на альянс ответственность за усиление напряженности и гонки вооружений в регионе, дефицит доверия.