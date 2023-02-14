Эксклюзив 14 февраля 2023, 12:48 План накачать западный ВПК контрактами за счет военной помощи Украине дал сбой Аналитик Колчин: США стали аккуратней оказывать военную помощь Украине и не отдали ATACMS U.S. Department of Defense

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США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы самим не остаться с пустыми руками. На Западе поняли, что план обеспечить военно-промышленный комплекс контрактами за счет помощи киевскому режиму провалился, и решили приберечь лучшие образцы вооружения. Об этом «360» рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Кампания по передаче Украине оружия уже серьезно повлияла на арсеналы многих государств НАТО», — сказал он.

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Например, Североатлантический альянс забил тревогу, потому что Вооруженные силы Великобритании фактически лишились большого количества средств для ведения эффективных боевых действий. Из-за этого США и их союзники стали осторожней подходить к военной помощи Украине и постарались самые разрушительные образцы вооружений оставлять для собственных нужд.

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«Уже стало очевидно, что план по накачке западного ВПК огромным количеством контрактов дает сбой», — заявил Колчин.

На Западе, по словам аналитика, поняли, что американские и немецкие заводы при всем желании не смогут в ближайшей перспективе восстановить ту недостачу вооружения, которая образовалось в арсенале НАТО из-за военной помощи киевскому режиму.

Представитель Пентагона ранее заявил Politico, что США отправляют вооружение на Украину, считаясь с собственными интересами. Если бы они передали ракеты ATACMS, то боеготовность американской армии оказалась бы под угрозой.