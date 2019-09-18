План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к началу зимы

Лидеры России и Белоруссии до 8 декабря могут утвердить программу интеграции двух государств. Об этом сообщил белорусский посол Владимир Семашко.

«Наши связи еще будут уплотняться <…> мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими „дорожными картами“. Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — заявил Семашко, который также является спецпредставителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства. Его процитировало РИА «Новости».

Он уточнил, что до 1 ноября должна быть сделана 31 «дорожная карта». Кроме того, Семашко подтвердил, что 6 сентября премьеры России и Белоруссии утвердили новую программу по реализации союзного договора.

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Минск и Москва в конце 2018 года договорились создать рабочую группу для решения проблемных вопросов между государствами и развития интеграции. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры на эту тему летом 2019 года.

Они решили до 1 ноября создать порядка 28 дорожных карт по интеграции в разных сферах. К середине 2020 года должно появиться унифицированное законодательство, а с 2021 года начнут действовать нефтегазовый, транспортный, промышленный, сельскохозяйственный рынки. При этом Лукашенко предложил подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Россия и Белоруссия собираются перейти на единый гражданский и налоговый кодексы в рамках интеграции с января 2021 года.