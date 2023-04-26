Мир 26 апреля 2023, 10:15 План Европы стать независимой от российского газа провалился — Bloomberg Bloomberg: ЕС не смог воплотить в жизнь грандиозные планы по выработке ветровой энергии Pxhere

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Европейские власти не смогли сделать свои страны энергонезависимыми при помощи ветряных электростанций, после у них не получилось воплотить большие планы по выработке. Об этом написало агентство Bloomberg.

Авторы материала заявили, что ЕС не смог побороть зависимость от газа из России с помощью ветряных электростанций. Этой цели союзу не удастся достичь и к 2030 году, выразило уверенность агентство.

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Эксперты рынка высказали мнение, что пять европейских стран к концу 2020-х вместе смогут вырабатывать энергию в 88 гигаватт, что является 75% от поставленной задачи. Также они отметили, что расходы на строительство новых «ветряков» уменьшились.

К примеру, по итогам прошлого года не оказалось найдено ни одного инвестиционного решения по вопросу новых морских ветроэлектростанций. Однако сейчас инвестиции уже появились.