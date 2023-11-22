22 ноября 2023, 13:53
План ЕС по помощи Украине оказался на грани срыва
Bloomberg: план ЕС о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться
Реализация плана Евросоюза о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 миллиардов евро находится под угрозой из-за разногласий среди членов сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации источника, некоторые государства, в том числе Германия, не смогли прийти к согласию по поводу условий выделения транша.
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Кроме того, Венгрия настаивает на необходимости понимания долгосрочной стратегия Евросоюза по отношению к Украине.
«В самом оптимистичном сценарии в следующем году Евросоюз сможет выделить Украине около пяти миллиардов евро», — указали в матеариале.
Ранее председатель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борель не исключил, что в случае отказа США от поддержки Украины основная нагрузка ляжет на плечи стран-членов сообщества, писал RT.
Кроме того, агентство Reuters сообщало, что объем нового пакета помощи Украине вызвал вопросы у многих членов ЕС.
Евросоюз
Украина
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