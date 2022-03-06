План действий по Украине подготовил премьер Великобритании

План действий по Украине, состоящий из шести пунктов, представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал международное сообщество присоединиться к нему.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию главы британского правительства, план предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, помощь Киеву в защите украинской территории, максимально возможное давление на Россию, а также предотвращение «ползучей нормализации» действий РФ на Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только на основе полного участия «легитимного украинского правительства», и проведения срочной кампании укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Западные страны и международное сообщество в целом, по мнению Джонсона, должны поддержать эти предложения. Инициативу он намерен обсудить уже на следующей неделе с канадским премьером Джастином Трюдо и своим нидерландским коллегой Марком Рютте. В понедельник, 7 марта, эти политики прибудут Лондон.

Через несколько дней — 10 марта — Лондон также посетят главы государств Вишеградской группы, в которую входят Чехия, Польша, Венгрия, Словакия. Вместе с британским премьером они будут участвовать в специальной встрече, которая будет посвящена Украине.

В начале 2022 года Украина получила от стран Запада внушительные партии различного вооружения. В стране приземлились почти 50 военно-транспортных самолетов из разных государств до начала спецоперации России. В числе стран, пославших оружие Украине, были Великобритания, США, Канада, Польша и Литва. Данные по поставкам украинской стороне привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.