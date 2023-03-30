Мир 30 марта 2023, 22:00 План бегства Зеленского после краха Украины раскрыли в США Ветеран ВС США Гейдж: Зеленский сбежит от расправы украинцев в Израиль РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский попробует сбежать в Израиль, чтобы его не казнили жители собственной страны. Таким мнением ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж поделился в Twitter.

«Украине в конечном итоге придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил украинский народ, который поймет, что с ним просто играли», — написал он.

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Бегство Зеленского уже не раз прогнозировали в свете происходящих на Украине событий. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому после победы России придется искать пристанище на Западе.

По словам полковника, Соединенные Штаты и их союзники сделали ставку на украинского президента как на актера. Зеленский справился с такой сложной ролью. Но ему не хватило профессиональных знаний для более глубокого понимания сложившей политической ситуации.

По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, решение администрации президента США Джо Байдена выступить против китайского мирного плана по украинскому конфликту обернется гибелью сотен тысяч солдат.