План Байдена по созданию нового миропорядка без России раскрыли на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приступил к созданию нового миропорядка, в котором нет места России. Об этом в интервью телеканалу «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», — отметил Огрызко.

По словам бывшего министра, через два месяца с подачи Байдена состоится саммит демократий. На мероприятии соберутся страны, в которых придерживаются демократических ценностей. Огрызко предположил, что мир скоро разделится на два лагеря. К первому примкнут развитые демократические страны, а второй объединит автократии более 10 государств. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом противостоянии одержит Запад.

Ранее Огрызко предрек России распад на несколько «нормальных» стран, что будет на руку Украине.