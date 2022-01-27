План Байдена по помощи Европе назвали нереальным

План президента США Джо Байдена о помощи с поставками газа в Европу за счет договоренностей с другими странами в случае ограничения российского экспорта нереален. Эксперты в беседе с Daily Mail заявили, что другие страны просто не смогут обеспечить необходимых объемов топлива.

По словам специалиста Бруклинского института Саманты Гросс, если РФ все полностью перекроет, Штаты этих объемов не компенсируют.

«Другие поставщики не справятся, это просто невозможно физически», — заявила Гросс.

По ее словам, Европа в настоящее время находится в трудном положении, газа для выхода из ситуации недостаточно.

Штаты надеются на помощь Катара, который занимает третье место по запасам газа в мире. Однако в стране ведется активное производство, а большая часть грузов направлены в Азию для выполнения долгосрочных контрактов, которые нельзя нарушать, пишет Bloomberg.

Помочь «с любыми запросами» также обещала Австралия. Об этом сообщил министр ресурсов страны Кит Питт. Он отметил, что местные компании надежны, а ресурсы Австралии, как показывают мировые события, является важным ресурсом для энергетики в мире.