Пламя подошло к домам американских знаменитостей в Лос-Анджелесе

За прошедшую ночь площадь пожара в Калифорнии выросла в пять раз. Пламя подошло близко к элитным кварталам, поэтому американские знаменитости выезжают из своих домов.

По информации сайта «Дни.ру», около 180 тысяч жителей эвакуировали на севере Калифорнии. От пламени уже пострадало 22 тысячи гектаров леса. Пожарным пока не удалось справиться со стихией.

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Ранее в воскресенье 27 октября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил ЧС в регионе из-за того, что сильный ветер усилил пожары, бушующие на севере штата. В этом году пожарная ситуация стала «беспрецедентной». Власти вынуждены эвакуировать сотни тысяч людей из своих домов.