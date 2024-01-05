Мир 05 января 2024, 00:06 Плакаты в память о погибших в Белгороде развернули на баскетбольном матче в Сербии Сербские болельщики почтили память погибших в Белгороде на матче Евролиги РИА «Новости»

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Память погибших жителей Белгорода во время ракетного обстрела города украинскими боевиками почтили болельщики Сербии во время баскетбольного матча чемпионата Евролиги в Белграде. Об этом сообщил RT.

Во время встречи команд «Црвена звезда» и «Партизан» находящиеся на трибунах болельщики развернули плакаты с надписями на русском языке «Белгород. Мы с тобой». Все участники акции пришли на матч в одинаковых белых футболках.

В минувшую субботу, 30 декабря, украинские боевики запустили ракеты с кассетными боеприпасами по центру Белгорода. Жертвами атаки стали 25 мирных жителей, включая детей. Ранения различной степени тяжести получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ терактом. Он пояснил, что украинские военные целенаправленно били по мирному населению и гражданским объектам. Российский лидер добавил, что военные уже нанесли удары возмездия по военным объектам и центрам принятия решений Украины и продолжат делать это в будущем.