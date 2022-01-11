Плакат «Елок 8» назвали плагиатом норвежской открытки

В Норвегии после премьеры фильма «Елки 8» обратили внимание, что постер новогодней комедии практически полностью повторяет рождественскую открытку местного фотографа Стига Ховарда Дирдала. Он обвинил создателей фильма в плагиате, о чем написал в Facebook.

Дирдал создал свою открытку по заказу еще в 2015 году. Ее изображение можно найти на его сайте. Фотограф рассказал, что тогда ему предоставили полную свободу творчества. Изначально он планировал задействовать в съемке девять человек, но пришли только шесть «самых смелых».

Норвежская газета Stavanger Aftenblad обратила внимание на сходство открытки с постером «Елок 8», который в рамках зарубежных показов представили в нескольких кинотеатрах страны.

Сам фотограф поразился такому очевидному повторению своей открытки и отметил, что на постере к фильму даже не стали менять цвет елочных украшений.

«Я думаю, что это плагиат. Легко заметить, что кто-то черпал вдохновение из моей работы», — заявил Дирдал изданию Dagladet.

Норвежец признался, что это вызвало у него смешанные чувства.

«Я оскорблен, но я и польщен. С одной стороны, украли идею, нарушили авторские права. С другой, когда они используют мою задумку для продвижения фильма с большим звездами, это значит, что я все сделал правильно», — сказал он.

Дирдал отказался верить в такие совпадения.

Ранее «Елки» вошли в число любимых новогодних фильмов россиян, согласно данным опроса ВЦИОМ.