«Плакал в трубку»: глава Wаlt Disnеу рассказал, кто помог вернуть «Человека-паука» в Marvel

В конце сентября все фанаты вселенной Marvel ликовали после новости о возвращении Человека-паука. Никто и не догадывался, что стало причиной возобновления сотрудничества Sony и Disney. Директор компании The Walt Disney Боб Айгер приоткрыл завесу тайны.

Айгер принял участие в американском шоу Джимми Киммела, где рассказал об истории с актером Томом Холландом. Он исполнял роль Человека-паука в последних фильмах.

По словам директора Disney, компания проводила мероприятие D23, где как раз выступал актер. Холланд сейчас работает над озвучкой нового мультфильма Pixar под названием «Вперед», поэтому был в числе приглашенных.

«Он говорил со сцены, и было очевидно, что фанаты требуют вернуть Тома как Человека-Паука в фильмы Marvel», — рассказал он.

Третьему «Человеку-пауку» — быть Подробнее

Позже британский актер связался с сотрудниками Айгера и попросил пообщаться с ним лично.

«Мы созвонились. Он по сути вынудил меня, он плакал по телефону — нет, не буквально. Но без сомнений, он ужасно переживал. Мы ведь правда переживаем за него, он же отличный Человек-Паук, не так ли?» — поделился директор Disney.

Он отметил, что после такого откровенного разговора позвонил представителям своей компании, а позже переговорил с главой Sony.

«Я сказал: „Мы обязаны найти способ договориться, ради Тома и ради фанатов“. И мы его нашли», — подчеркнул Айгер.

Ранее компании не могли договориться о финансировании, которое полностью бы удовлетворяла требованиям сторон.