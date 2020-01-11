«Плачевное» состояние Черноморского флота России оценили на Украине

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Черноморский флот России пребывает в «плачевном состоянии». По его словам, у РФ вообще «нет надводного флота».

«Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе — это просто какая-то гипербола», - сказал Романюк в интервью порталу «Обозреватель». По заявлению собеседника, турецкий флот и румынский флот превосходят российский по боеспособности. Романюк считает, что атомные подводные лодки — это «единственное», что есть у России.

9 января у берегов Крыма прошли учения Черноморского и Северного флотов. В рамках учений были совершены пуски гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителями Миг-31К. Фрегат «Адмирал Григорович», ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино» выпустили из подводного и надводного положения ракеты «Калибр». Противокорабельные ракеты «Москит» запустили катера «Ивановец» и «Набережные Челны». За учениями лично наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.