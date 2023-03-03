Мир 03 марта 2023, 09:48 Пьют воду из луж. У ВСУ возникли острые проблемы со снабжением в районе Кременной Марочко: ВСУ в районе Кременной используют воду из луж из-за проблем со снабжением РИА «Новости»

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ВСУ в районе Кременной в Луганской Народной Республике испытывают острый дефицит воды и провизии, заявил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, эта проблема связана с тем, что подразделения тылового обеспечения несут серьезные потери.

Из-за того, что подразделения обеспечения теряют личный состав и технику, они перестали соблюдать график поставок провизии и других материальных средств в район Кременной, пояснил Марочко.

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По данным собеседника агентства, сейчас у украинских военнослужащих начали заканчиваться индивидуальные рационы питания. При этом поставок новых не предвидится.

«Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах», — добавил он.

ВСУ регулярно обстреливают Кременную, пытаясь прорвать оборону на данном участке.