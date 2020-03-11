    11 марта 2020, 12:37

    Пятый пациент скончался от контрафактного лекарства в Мексике

    Артур Блянихов

    В Мексике умер пятый человек, которому ввели контрафактное лекарство во время процедуры гемодиализа, передают «Известия».

    «Сообщаем о смерти пятого пациента, пострадавшего от инфицированного продукта», — отмечается в заявлении нефтяной компании Pemex, в чьей корпоративной больнице скончался пациент.

    По данным издания, 54 сотрудника компании получили контрафактный препарат. 23 из них госпитализированы в стабильном состоянии, трое находятся в отделении интенсивной терапии, 27 получают амбулаторную помощь.