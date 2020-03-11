Пятый пациент скончался от контрафактного лекарства в Мексике

«Сообщаем о смерти пятого пациента, пострадавшего от инфицированного продукта», — отмечается в заявлении нефтяной компании Pemex, в чьей корпоративной больнице скончался пациент.

По данным издания, 54 сотрудника компании получили контрафактный препарат. 23 из них госпитализированы в стабильном состоянии, трое находятся в отделении интенсивной терапии, 27 получают амбулаторную помощь.