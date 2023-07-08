Мир 08 июля 2023, 16:24 Пятый человек стал жертвой «пожирающей мозг» амебы в Индии News18: в Индии от «пожирающей мозг» амебы умер пятый человек Unsplash

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Пятнадцатилетний подросток скончался в индийском штате Керала после заражения мозга амебой Naegleria fowleri. Об этом сообщил телеканал News18.

Министр здравоохранения Вина Джордж сказал, что ребенок жил в деревне Панавалли в юго-восточной части страны. По предварительной информации, он подхватил инфекцию в местном водоеме.

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Глава ведомства посоветовал всем жителям региона отказаться от купания в грязной непроточной воде. Это был уже пятый случай со смертельным исходом в Керале.

«Умерли все инфицированные пациенты. Пока что зарегистрированная смертность составляет 100%», — сказал Вина Джордж.

По данным врачей, микроорганизм Naegleria fowleri попадает в мозг человека вместе с водой через нос. Первыми симптомами заражения становятся судороги, рвота, головная боль и лихорадка.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в российских водоемах амеба Naegleria fowleri не обитает.