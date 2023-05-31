Мир 31 мая 2023, 22:59 Пятнадцать человек из одной семьи умерли от отравления кашей — СМИ Namibian Sun: в Намибии 15 человек из одной семьи погибли от отравления кашей РИА «Новости»

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В Намибии 15 членов одной семью погибли от отравления, предположительно, кашей. Об этом сообщило местное издание Namibian Sun.

Вечером 27 мая семья из 22 человек поужинала кашей, приготовленной из зерен проса. После трапезы все члены семьи оказались в больницы с признаками отравления. Спасти не удалось 15 человек, сообщила газета.

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«Большинство умерших — дети в возрасте до 10 лет», — уточили в материале.

Выжившие члены семьи пока остаются в реанимации. Массовым отравлением со смертельным исходом заинтересовались правоохранительные органы страны.

Полиция опросила соседей и отправила образцы зерен проса на экспертизу в ЮАР. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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