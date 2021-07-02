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    02 июля 2021, 01:49

    Акула откусила парапланеристу пятку. Видео

    Александра Ломейко

    Прогулка на параплане стоила мужчине из Иордании пятки. На него напала акула, хотя эти хищники в заливе Акаба встречаются довольно редко.

    Двойной параплан парил над водой, когда 37-летний иорданец столкнулся с акулой. Об этом сообщила газета Daily Mail.

    Нападение, по словам специалиста Международного дайвинг-центра Мохаммеда Катауне, напугало многих.

    «Я ныряю уже 20 лет и впервые слышу о нападении акулы», — заметил инструктор.

    Катауне добавил, что в мелководье у берегов Иордании морские хищники встречаются редко.

    Момент нападения акулы опубликован на YouTube. В кадр попал ее «прыжок». Спортсмен получил разрыв нескольких сухожилий, мышцы и потерял часть стопы. Хищница сломала ему несколько костей.

    Мужчину госпитализировали и прооперировали. Его состояние медики оценивают как стабильное.