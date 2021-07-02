Акула откусила парапланеристу пятку. Видео

Прогулка на параплане стоила мужчине из Иордании пятки. На него напала акула, хотя эти хищники в заливе Акаба встречаются довольно редко.

Двойной параплан парил над водой, когда 37-летний иорданец столкнулся с акулой. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Нападение, по словам специалиста Международного дайвинг-центра Мохаммеда Катауне, напугало многих.

«Я ныряю уже 20 лет и впервые слышу о нападении акулы», — заметил инструктор.

Катауне добавил, что в мелководье у берегов Иордании морские хищники встречаются редко.

Момент нападения акулы опубликован на YouTube. В кадр попал ее «прыжок». Спортсмен получил разрыв нескольких сухожилий, мышцы и потерял часть стопы. Хищница сломала ему несколько костей.

Мужчину госпитализировали и прооперировали. Его состояние медики оценивают как стабильное.