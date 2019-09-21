Пятилетнего мальчика призвали в армию Украины

Пятилетний украинец чуть было не попал под осенний призыв — на его имя пришла повестка из военкомата. Об этом рассказала его мама на своей странице в соцсети.

Женщина позже удалила свой пост, потому что ее за распространение фото повестки пристыдили в администрации села Гребенки — семья мальчика живет под Киевом.

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По данным портала «Украина.ру», путаница возникла из-за того, что год рождения мальчика в списке населения Гребенок был исправлен с 2013 года на 2003 год.

В повестке, которая пришла на имя ребенка говорилось, что 23 сентября он должен явиться в сельсовет с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.

Сельсовет принес извинения за ошибку и призвал родителей в таких случаях сразу обращаться в администрацию за разъяснением, а не публиковать информацию о курьезе в соцсетях. В сельской управе заявили, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».

После этого мама мальчика свой пост с фотографией повестки удалила.