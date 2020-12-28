Пятикратную дозу вакцины Pfizer по ошибке получили 8 немцев

Восемь сотрудников дома престарелых в немецком Штральзунде ошибочно получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. У четверых отмечены симптомы, аналогичные гриппу. Они находятся под стационарным наблюдением.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы администрации района Передняя Померания — Рюген, в который входит Штральзунд. Речь идет о семи женщинах и одном мужчине в возрасте 66-82 лет.

«С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», — говорится в сообщении администрации. Чиновники уточнили, что в ходе первой фазы клинических испытаний компания BioNTech давала испытуемым большие чем требуется дозы. Но они не вызвали «тяжелых последствий». Локальная реакция была временной, легкой или средней тяжести.

Глава районной администрации Штефан Керт заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. По его словам, этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой.

В Израиле пожилой мужчина скончался после введения вакцины компании Pfizer. До этого он перенес несколько сердечных приступов.