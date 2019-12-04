Пятерых сотрудников медорганизации Японии расстреляли в Афганистане

Сотрудники японской неправительственной организации Japan Medical Services погибли в Афганистане. Пятерых человек убили во время вооруженного нападения на город Джелалабад.

Атака произошла утром 4 декабря на востоке страны. Неизвестные напали на территорию первого полицейского участка афганского города, сообщил «Интерфакс». В пресс-службе губернатора провинции Нангархар уточнили, что погибшие были гражданами Афганистана.

«Руководитель организации, гражданин Японии — ранен», — пояснили в местной администрации.

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По информации сайта «Вести.ru», машина Peace Japan Medical Services попала в засаду. Жертвами нападения стали водитель, трое охранников и коллега возглавляющего организацию «Пешаварское общество» Тэцу Накамуро. Сам он госпитализирован. 73-летний Накамуро уже длительное время ведет благотворительную и медицинскую деятельность в Афганистане.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп.