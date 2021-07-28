Пятерых пропавших без вести после взрыва химзавода в Германии признали погибшими

Пятерых людей в немецком Леверкузене признали погибшими. Они числились пропавшими без вести после взрыва на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark, который произошел 27 июля.

Об этом заявил директор Currenta, которой принадлежит промзона Chempark Френк Хильдмар. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы должны, к сожалению, исходить из того, что мы не найдем пятерых пропавших живыми», — отметил он во время пресс-конференции.

Он уточнил, что четыре человека были сотрудниками Currenta, а еще один — работал на другую фирму. Почему он оказался на предприятии в момент взрыва не уточняется. Френк Хильдмар также выразил соболезнования родным и близким пропавших, отметив, что уже нет надежды найти их живыми.

Другой представитель Currenta Ганс Геннен подчеркнул, Что фирма знает, какое содержимое было во взорвавшейся цистерне. Однако говорить о причине случившегося ЧП пока рано.

«Мы в тесном контакте с ведомствами по происшествию, восстанавливаем цепочку событий, поэтому я не хочу спекулировать, что стало причиной, мы лишь знаем, что было внутри», — отметил он. При этом что было в цистерне, он так и не сказал.

Геннен добавил, что пока нельзя точно оценить ущерб, который нанес взрыв. На месте до сих пор работают экстренные службы. Сам взрыв он назвал уникальным событием и подчеркнул, что в своей жизни не видел подобного.

Мощный взрыв прогремел 28 июля на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark