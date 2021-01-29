Пятерых подозреваемых в попытке захвата здания правительства задержали в Армении

В Армении задержали пятерых подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Акция протеста прошла в Ереване 28 января с призывами к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

В Следственном комитете Армении, по сообщению радиостанции «Sputnik Армения», группа лиц по предварительному сговору во время митинга в четверг пыталась захватить здание исполнительного органа. Заведено уголовное дело по статье «Соучастие в захвате зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи группой лиц по предварительному сговору».

Несколько сотен человек собрались в центре Еревана 28 января, требуя отставки Пашиняна. Полиция смогла остановить протестующих, которые пытались прорваться в здание правительства. Около 30 человек задержали.

Митинги в Армении начались 10 ноября — после сообщения о трехстороннем заявлении по Карабаху. Оппозиция считает, что Никол Пашинян виноват в экономических и социальных проблемах страны. Несколько партий выдвинули единого кандидата на пост главы временного правительства — экс-председателя Общественного совета Армении Вазгена Манукяна.