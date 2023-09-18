18 сентября 2023, 19:05
Пятерых иранцев освободили в США в рамках соглашения об обмене заключенными — СМИ
PressTV: власти США освободили 5 иранцев в рамках обмена заключенными
Власти Соединенных Штатов освободили пятерых граждан Ирана в рамках соглашения об обмене заключенными. Об этом информировал канал PressTV со ссылкой на источники.
«По имеющимся данным, все пятеро иранцев сейчас освобождены», — говорится в сообщении.
Также, по данным источников, двое из пяти освобожденных прибыли в столицу Катара Доху, «чтобы в конечном итоге вернуться домой».
Ранее официальный представитель МВД Ирана Насер Канани Чафи уточнил, что двое задержанных в США вернутся домой, двое по их же просьбе останутся в Соединенных Штатах, а один «присоединиться к своей семье в третьей стране».
Переговоры по двустороннему обмену длились целых два года. На первом этапе Иран освободил пятерых американцев.
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