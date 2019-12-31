Пятеро сирийцев готовили теракт в Турции на Новый год

Мужчин задержали в ходе спецоперации. Известно, что они связаны с «Исламским государством»*.

В Сирии с 2011 года идет вооруженный конфликт. В него оказались втянуты как противоборствующие силы внутри страны, так и международные державы. Кроме того, на территории САР находились боевики ИГ*. В 2017 году стало известно о победе над некоторыми группировками террористов в Сирии и Ираке. Сейчас зачистки боевиков в некоторых районах САР продолжаются.

*«Исламское государство»/ ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.