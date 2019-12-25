Пятеро школьников сорвались в пропасть на машине в Грузии

На территории аджарского национального парка Мтирала пятеро школьников погибли в результате аварии. Автомобиль, в котором находились учащиеся 11 класса, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ. Директор одной из школ расположенного недалеко от Батуми поселка Чакви Тариел Катамадзе сообщил, что после шестого урока к товарищам на машине своего дяди приехал один из учеников.

«Затем они поехали в одно из ущелий и из-за высокой скорости сорвались в пропасть. Все погибли на месте», — сообщил педагог.

В связи с произошедшей трагедией в Батуми и Кабулети были отменены предновогодние мероприятия, назначенные на среду.

Министр образования Аджарии Майя Хаджишвили уточнила, что сейчас идет процесс идентификации. Точно определено, что трое погибших — школьники. Возраст остальных устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель двух или более человек. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет.