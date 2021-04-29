Пятеро россиян удостоены государственной награды Японии

Япония наградила пятерых россиян орденами Восходящего солнца разных степеней. Всего признание получили 117 иностранцев и боле четырех тысяч японцев.

Среди россиян Орден второй степени получили дирижер и альтист Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов. Наградой третей степени удостоены председатель Сахалинского областного общества «Сахалин-Япония» Лидия Шарухина, Орден четвертой степени вручили переводчице с многолетним стажем Галине Рыбиной. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении.

Среди иностранцев Ордена также получили 117 человек, среди которых наградой высшей степени были удостоены бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард и бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск.

Орден Восходящего солнца впервые вручили в 1875 году, награда имеет восемь степеней. До 2003 года его могли получить только мужчины. Одним из первых европейцев и первым русским из числа награжденных орденом Восходящего солнца в 1881 году стал Иван Зарубин (1822—1902), механик на фрегате «Паллада». с тех пор десятки граждан СССР и России были удостоены японской награды, в основном деятели науки и искусства, востоковеды и исследователи Японии.