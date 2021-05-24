Пятеро израильтян оказались среди жертв крушения фуникулера в Италии

Пятеро граждан Израиля погибли при падении кабины фуникулера в горах на севере Италии. Все они были членами одной семьи.

Среди них был двухлетний мальчик, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского МИД. Посольство Израиля в Риме окажет содействие в транспортировке тел погибших на родину.

Обрушение произошло на канатной дороге над Альпами. Жертвами аварии стали 14 человек. По данным министерства, среди погибших израильтян были муж и жена, которые работали в Италии, их маленький сын, а также бабушка и дедушка супруги, которые приехали навестить внучку и правнуков. Еще один ребенок погибшей пары находится в больнице. Ему пять лет.

В кабине фуникулера, которая рухнула примерно с 20-метровой высоты, находились 15 человек. Расследованием причин ЧП занимается специальная комиссия. Расследование также ведет прокуратура.

Канатная дорога, где обрушилась кабина, соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Моттароне. Трос оборвался уже к концу маршрута. При падении фуникулер деформировался. Спасателям было сложно добраться до него из-за труднодоступной лесистой местности.

Эта канатная дорога не использовалась весь период локдауна. Ее снова запустили месяц назад. По предварительной версии, причиной падения могла стать поломка креплений вагона.