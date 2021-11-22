Пятая волна коронавируса началась во Франции

Резкий всплеск заболеваемости ковидом произошел во Франции. Власти заговорили о начале пятой волны эпидемии. Официальное заявление сделал представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем — 17 тысяч случаев ежедневно», — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Атталь подчеркнул, что Франция начала кампанию по ревакцинации населения раньше ряда соседних стран. Он не стал говорить о том, будут ли французские власти брать пример с Австрии и вводить режим самоизоляции. Также представитель правительства не ответил, будут ли какие-то ограничения для тех, кто не привился.

Атталь сказал, что основное средство профилактики эпидемии — санитарный пропуск. По его словам, именно благодаря этому документу в стране не стали вводить более серьезных ограничений.

По последним данным французских властей, за последние сутки во Франции выявили 22,6 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом написал ТАСС.