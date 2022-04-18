Украинский кризис может обернуться нищетой для одной пятой части человечества. Это значит, что без средств к существованию останутся 1,7 миллиарда человек, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Мы все видим трагедию, разворачивающуюся на Украине. Но за ее границами война начала тихую атаку на развивающийся мир. Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий», — сказал Гутерриш чешскому изданию Seznam Zprávy.

Он напомнил, что Украина и Россия выращивают 30% от мирового производства пшеницы и ячменя. Также обе страны производят пятую часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Но боевые действия мешают фермерам убирать урожай. Сейчас закрываются порты, блокируется экспорт зерна и нарушаются цепочки поставок. В итоге происходит скачок цен.

«С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%. За последний год цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 60%, а цены на газ и удобрения — более чем в два раза», — отметил генсек ООН.

По его словам, странам необходимо поддерживать открытые рынки, бороться с накоплением запасов и не допускать неоправданных экспортных ограничений.