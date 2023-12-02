Мир 02 декабря 2023, 11:45 Пять заложников погибли в Газе Армия Израиля подтвердила гибель пятерых заложников в секторе Газа Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Армия обороны Израиля подтвердила гибель пятерых израильских заложников в секторе Газа, семьи уведомили о смерти родственников. В палестинском анклаве до сих пор удерживают 136 заложников, среди которых 17 — женщины и дети. Такое заявление сделал пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

«ХАМАС все еще удерживает 136 похищенных, 17 из которых — дети и женщины. Мы работаем с помощью разведывательных средств», — сказал он.

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За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 400 террористических объектов по всему сектору Газа. Ночью истребители ВВС атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса. Израильские бойцы активировали артиллерийский огонь и нанесли авиаудары на севере Газы.

Ранее Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана. По данным СМИ, с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек.