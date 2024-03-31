Мир 31 марта 2024, 08:57 Пять взрывов прогремели в Стрые на западе Украины «Страна.ua»: в городе Стрый Львовской области прогремело 5 взрывов Unsplash

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Пять взрывов произошло в городе Стрый Львовской области на западе Украины. Об этом сообщило издание«Страна.ua».

В городе Стрый находится военный аэродром Львов-2.

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Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий в Telegram-канале подтвердил ракетную атаку на регион.

«Произошел пуск ракет, не игнорируйте сирену воздушной опасности», — написал он.

Утром в воскресенье сирены воздушной тревоги прозвучали в четырех регионах Украины — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Российские военные с осени 2022 года наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре националистов на территории соседней страны, а также складам и скоплениям военной техники и живой силы. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что мирные жители Украины при таких ударах находятся вне угрозы.