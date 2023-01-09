Мир 09 января 2023, 16:05 Пять уехавших от мобилизации россиян застряли в аэропорту Южной Кореи на несколько месяцев The Korea Times: пятеро россиян застряли в аэропорту Сеула после бегства от мобилизации Unsplash

Читать 360tv в

Пять граждан России, которые покинули родину из-за частичной мобилизации, оказались заперты в зоне вылета международного аэропорта Инчхон в Сеуле. Об этом написала газета The Korea Times.

По сведениям здания, россияне предоставили южнокорейским властям заявление для получения убежища, но Южная Корея ответила отказом. Она объяснила, что уклонение от мобилизации не является основанием для присвоения беженца. Один из граждан РФ получил отказ на стадии «предварительной оценки». Однако мужчины направили в суд апелляционную жалобу, он примет решение до конца месяца.

Реклама

«Россияне, которые хотят получить убежище, несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта», — сообщила газета.

Реклама

Она уточнила, что еду беглецам предоставляет Министерство юстиции Южной Кореи: это упаковка и пирожное ужин и завтрак, рис с курицей на обед.

Ведомство подчеркнуло, что его решения в ситуации с россиянами соответствует всем правовым стандартам и нормам. Если суд страны поддержит иностранцев, то они смогут получить визу G-1. Документ даст им возможность находиться в Южной Корее до окончания процедуры рассмотрения прошения о получении статуса беженца.