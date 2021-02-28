Пять студентов умерли после отравления неизвестным веществом в Ташкенте

Пять студентов из трех разных вузов Ташкента скончались после отравления неизвестным веществом. Они вместе проживали в одном частном доме, уточнили в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, тела пятерых студентов обнаружили в частном доме, в котором они проживали, 27 февраля в 20:50 по местному времени. Речь идет о студентах второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студенте второго курса Сингапурского университета развития менеджмента, а также студенте первого курса Университета «Инха». «Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — сказано в сообщении. Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек». Генпрокуратура взяла следствие под личный контроль. Расследование уголовного дела находится под контролем Генеральной прокуратуры.