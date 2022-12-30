Мир 30 декабря 2022, 23:58 Пять сценариев Третьей мировой войны обозначили в США 19Fortyfive: причиной Третьей мировой войны может стать кризис на Украине или Тайвань YouTube

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Об увеличении вероятности Третьей мировой войны к 2023 году написал в статье для19Fortyfive эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли. Он назвал пять возможных сценариев, среди которых конфликт на Украине и ситуация вокруг Тайваня.

«В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», — указал автор.

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Вероятность прямого столкновения НАТО с Россией достаточно мала, однако если одна из сторон совершит рисковые действия, ситуация может приблизиться к новой мировой войне, считает Фарли.

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Опасение вызывает и противостояние США и Китая по вопросам Тайваня. Конфликт в регионе может стать причиной начала Третьей мировой, в которую будут вовлечены великие державы.

Автор упоминает еще один взрывоопасный конфликт — Турция и Греция. Эти две страны НАТО стоят на грани, считает Фарли. Вызывает опасение и ситуация на Корейском полуострове. Напряженность может вылиться в разрушительную войну с применением ядерного оружия.

Пятой причиной начала Третьей мировой войны могут стать территориальные разногласия между Индией и Китаем. Фарли склонен считать, что все сценарии маловероятны, трансформация любого конфликта в Третья мировую войну неправдоподобна.