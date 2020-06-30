Пять сценариев решения проблемы водоснабжения Крыма назвали на Украине

Первый вариант — лидер Незалежной Владимир Зеленский открывает дамбу и обеспечивает Крым водой. Второй — Киев уведомляет международные посольства и организации, что вода на полуостров не поступит, пока он не вернется в состав Украины.

Третий сценарий — переговоры с Россией при посредничестве международных структур о возобновлении водоснабжения в обмен на некоторые уступки. Четвертая идея — война между Россией и Украиной. Последняя версия — продавать воду в Крым.