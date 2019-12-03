Пять сценариев реинтеграции Донбасса утвердили в офисе Зеленского

В рамках совещания обсудили возможные сценарии реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами», — сказано в сообщении.

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В результате участники утвердили пять возможных сценариев реинтеграции Донбасса. Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку посетить территорию проведения Операции объединенных сил в кратчайшие скоки.

Кроме того участники совещания решили, что перед самой встречей в Нормандском формате пройдет заседание СНБО. Его председателем станет Владимир Зеленский.