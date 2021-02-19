Пять сценариев по Донбассу пересмотрят по поручению Зеленского

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсудил ситуацию в Донбассе. Сценарии урегулирования ситуации в регионе пересмотрят.

Поручение соответствующим органам дал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, слова которого привел ТАСС.

«Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал он.

Данилов добавил, что сценарии снова поднимут и пересмотрят, при необходимости сделав новую редакцию и поправки.

На заседании СНБО с докладами выступили главком ВС Украины Руслан Хомчак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и председатель СВР Валерий Кондратюк. Речь шла о ситуации в Донбассе. Принятые по этому вопросу решения Данилов разглашать не стал.

На Украине считают, что выполнение Минских соглашений будет означать абсолютную капитуляцию Киева, а страна лишится своего суверенитета.