Пять стран Запада решили создать фонд противодействия России на Украине

США, Великобритания, Канада, Швейцария, Швецию работают над созданием фонда по противодействию якобы влиянию России в южных и восточных регионах Украины. Такая информация появилась в сообщении посольства Соединенного Королевства в Киеве в Facebook.

Известно, что фонд «Партнерство за сильную Украину» начнет функционировать до декабря этого года. В течение трех лет от поддерживающих организаций планируется получить до 35 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов).

Средства собираются направить на инициативы, которые способствуют укреплению потенциала регионов страны. В частности, властям хотят предоставить технические консультации, грантовые инвестиции, которые создадут экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам.

Посольство отметило, что данная инициатива должна помочь повысить качество государственных услуг, увеличить доходы домохозяйств и усилить связь между общинами, «разделенными конфликтом».

Ранее комитет по иностранным делам сената Соединенных Шаттов принял двухпартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». Это документ говорит об увеличении ежегодной американской военной помощи Украине до 300 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Штаты будут укреплять помощь Украине. Об этом написало РИА «Новости».

Отношения России и стран Запада ухудшились в 2014 года после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. Запад обвинил российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украине, были введены санкции. Россия, в свою очередь, ответила зеркально и взяла курс на импортозамещение.