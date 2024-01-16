Мир 16 января 2024, 04:04 Пять стран устроили Украине полную блокаду Экс-советник Кучмы Соскин заявил о полной блокаде Украины со стороны соседей РИА «Новости»

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Продвигаемая украинским президентом Владимиром Зеленским «формула мира» не более чем фантазия, ресурсы страны истощены, а соседние государства уже объявили Украине полную «блокаду». Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube-канале.

Аналитик раскритиковал слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, заявляющего, что украинское общество поддерживает продолжение боевых действий и выступает против заморозки конфликта. Он отметил, что в стране для этого нет ни денег, ни мужчин, желающих отправиться на фронт.

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Помимо истощения ресурсов добавилась и другая проблема. Соскин напомнил о жесткой позиции по отношению к Украине со стороны Румынии, Молдавии, Польши, Словакии и Венгрии.

Румынские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, с венграми идет торговая война. Польские фермеры в этом плане тоже не отстают, требуя отмены преференций для Киева, из-за которых местные производители оказались на грани разорения.

По мнению Соскина, в таких условиях Украина не может себе позволить ни ведения боевых действий, ни сохранения у власти Зеленского вместе с Ермаком.

«Да у вас в марте уже полномочия заканчиваются, какое вы вообще право имеете оставаться?» — возмутился аналитик.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что Зеленский «политически уже умер».